Ujujad nentisid, et kümmekond meetrit kaldast on vesi veidi jahedam, aga ujumiseks igati sobilik, ning kaldale neist keegi ei tõtanud.

Karksi-Nuia spordikooli direktor Taimo Tugi märkis, et Karksi paisjärves käisid noored ujumas juba nädal aega tagasi ja läinud nädalavahetuse kohta olid nad öelnud, et vesi on soe. Esmaspäeval mõõtis Tugi Sakala palvel järvevee soojust ning sai seitse-kaheksa meetrit rannapiirist meetrisügavuselt tulemuseks 20 kraadi. Kaasas olid tal nii elektrooniline kui ka tavaline kraadiklaas ja mõlemad andsid sama tulemuse.