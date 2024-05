GRILLIHOOAEG Lihamüüja: maitsed on jaanipäevaks garanteeritud, aga tooraine saamisega võib tulla raskusi

Viimase nädalavahetuse otsi ei olnud Roslender esmaspäeva hommikuks veel kokku tõmmata jõudnud, aga ta tõdes, et see oli hea, ning nentis, et kui ilmad on ilusad, valmistutakse lihapoes nädalavahetuseks tugevamalt. "Grill-liha ostmine läheb lahti juba neljapäeva lõunal ja eile (pühapäeval – toimetus) osteti kuni õhtuni välja."