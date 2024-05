Suvesooja ilma reidil tabasid politseinikud sadu kiiruseületajaid ja kümneid joobes juhte

Laupäeval olid luubi all Viljandimaa ja Kagu-Eesti liiklejad ning rikkumisi avastati 56, neist 22 olid kiiruseületamised. Avastati seitse alkoholi tarvitanud, kaks loata ja viis turvarihmaga kinnitamata juhti ning kolm last, kes ei olnud nõuetekohaselt turvarihma või turvaseadmega fikseeritud, samuti kaks radariavastajat ning 15 muud liiklusalast rikkumist.

Arukase sõnul ilmestasid nädalavahetuse liikluspilti kiiruseületajad, keda Lõuna regiooni peale kokku tabati 221. "See on suur arv ning juhtide suhtumisest nähtub, et kiiruseületamist peetakse normiks," nentis ta ning lisas, et juhid ei tee suurt numbrit sellest, kui ületavad sõidukiirust rohkem kui 15 kilomeetrit tunnis.