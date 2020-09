Teisipäeval saatis Viljandi linnavalitsus ööklubi haldavale osaühingule Mulgi Klubi pöördumise, milles palus tungivalt järele mõelda, kas praegustes oludes ikka on mõistlik üritust korraldada. Kirjas on välja toodud, et epidemioloogiline olukord on Eestis viimasel nädalal väga kiiresti muutunud. Teisipäevase seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta tõusnud 20,32-ni ning statistilistel andmetel on haigestumus suurenenud just nooremate vanusegruppide hulgas.