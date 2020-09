Kaidor Kahar tunneb, et meri ja purjetamine teevad temast parema mehe. FOTO: Erakogu

Telemees Kaidor Kahar teab, et tulemuste saavutamiseks peab seisma kahe jalaga maa peal. Kaamerad ja prožektorid nõuavad distsipliini ja keskendumisvõimet. Samad nõuded on Kahari hobil, ainult et maa, millele jalgu toetada, jääb kaugele silmapiiri taha.