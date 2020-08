Seda ohtu muidugi ei ole, et üle maailma rakendatavad erimeetmed, isolatsioon ja lukustus tapaksid turismitööstuse lõplikult. Sama kindlalt võib aga väita, et väga suur osa turismitööstusest kriisi üle ei ela. Ei Eestis ega maailmas. Kõige raskemalt saavad kannatada kõige populaarsemad turismipiirkonnad ja seetõttu tuleb praegu lausa rõõmu tunda, et Viljandimaal pole ükski kant turismist elatunud ning Eesti tervikuna on riik, kus turismiäri ei mängi esimest viiulit.