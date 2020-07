Lummava kõlaga kirikus on õhtupoolikul viiulikontsert

Sissepääs on vabatahtliku annetuse alusel kiriku interjööri remondiks. Meelis Milli on viiuldaja, kitarrist ja pedagoog. Ta on õppinud klassikalist kitarri Helsingis Sibeliuse akadeemias ning lõpetas 2003. aastal kitarrierialal Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Ta on mänginud Estonia teatri orkestris ning asutanud Tallinna muusikakoolis klassikalise kitarri klassi, kus töötas pedagoogina 1995–1998.