Päästeamet kutsub inimesi üles hakkama lõkkevalvuriks

"Jaanilõkke valvuri ülesanne on kanda hoolt selle eest, et lõke oleks tehtud ohutult ja tule tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid. Lõkkevalvur hoiab silma peal ka sellel, et jaanipäevalised järgiksid ohutusnõudeid ning kui tähistamine lõpeb, kustutab valvur ka lõkke," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar. "Kuna tänavu teevad inimesed jaanilõkkeid ilmselt tavapärasest rohkem ka koduaias, suvilas ja maakodude juures, tasub olla eriti hoolas ja tähelepanelik, et tuli ei väljuks kontrolli alt. Kindlasti peab arvestama tuule suuna ja tugevusega ning tuleb hoolitseda selle eest, et lõkkeaseme ümbruses ei oleks süttivat materjali," lisas ta.