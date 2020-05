Ilm on hukas, aga ilmatark usub ilusa suve tulekusse

«Tundub, et asi kisub suve poole, aitab juba küll sellest külmast. Tänavune kevad on kummaline olnud, aga edasi peaks ilm igal juhul paranema ja suvi jõuab kätte. Usun, et sel suvel sooja ikka jagub, aga terve maailma ilmastik on nii sassis, et jube, ja midagi kindlat öelda ma ei julge, tänagi on Moskvas päris karm ilm, sajab vihma, on hirmus tuul ja vaid kümmekond soojakraadi,» pajatas loodusvaatleja.

Neid ennustusi, mis ütlesid, et ilus suvi lõpeb Eestis 10. juuniga ära, Indrek Hein ei usu. «Igaüks ennustab oma märkide järgi, aga minu märgid sellist arengut küll ei näita. Kõiki oma märke ma siinkohal ei avalikusta,» rääkis ilmatark, kuid nimetas siiski neist üht, mis tema arvates head suve lubab. See on asjaolu, et lindudel on pojad juba kenasti pesas. Suve esimene pool peaks tema sõnul kuivapoolne tulema.