Kaks tööd on valminud 1998. aastal Viljandi järve ääres ning kaks 2015. aastal kesklinnas. Kolm töödest on valmistanud abielupaar Ilme ja Riho Kuld ning ühe Aili Vahtrapuu. Tööde alghinda pole linnakunstnik Kristi Kangilaski veel määranud, aga see tuleb tema sõnul sümboolne.