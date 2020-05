Huvi e-raamatukogu vastu on Seppam-Saare sõnul olnud väga suur. Alates 18. märtsist, kui ELLU avati kõikidele Eesti inimestele, kuni 12. maini oli selles keskkonnas tehtud ligi 38 000 laenutust, uusi kasutajaid oli lisandunud üle 10 000. Teoste valik on keskkonnas suur – 12. mai seisuga oli neid 2756 – ning kogu aeg tuleb ­uusi autoreid ja raamatuid juurde. Teenindusdirektor nentis, et kõiki soovitud raamatuid keskkonda saada on keeruline, aga pärast seda, kui ELLU kõigile Eesti elanikele avati, suurendas raamatukogu ostetavate litsentside arvu.