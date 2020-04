Tellijale

Proovi andmine on vabatahtlik ja sel moel on võimalik välja selgitada ka neid nakatunuid, kel haigusnähte ei ole.

Tartu ülikooli professor Ruth Kalda ütles ERR-ile, et juhuvalimi alusel proovivõtt annaks teavet selle kohta, milline on koroonaviiruse levimus elanikkonna hulgas. Praegu on andmed vaid nende kohta, kellelt on proov võetud.