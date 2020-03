Trikiparki tekkis kõigile tasuta kasutamiseks ratas

Rattale on kirjutatud, et see on skatepark'i BMX ja seda võib tasuta kasutada. Küljele on kirjutatud ka palve «Ära varasta!».

Pole teada, kes ratta trikiparki tõi. Mõnedel andmetel on see paari Viljandi tuntud trikiratturi ühine töö ning see pandi kokku mitmest rattast ülejäänud juppidest.

Kasutada võib tasuta, aga varastada ei tohi. FOTO: Marko Saarm

Viljandis on varemgi tasuta ratta kasutamist pakutud. 2013. aastal pani üks noor rattamehaanik osadest kokku ratta ja jättis selle mai lõpus kesklinna kõigile sõitmiseks. Ratast nähti ringi liikumas umbes kuu aega, kuid siis jäi see kadunuks. Kuu ajaga sai see tublisti vett ja vilet, selle esihark sõideti kõveraks ning mitu korda tuli välja vahetada pidureid, jookse, kumme ja helkureid, aga ka näiteks pedaale.

Ettevõtmine «Tasutakasutaratas», mida algataja nimetas usaldusväärsuse katseks, äratas elavat huvi kogu Eestis ning seda kajastas mitu telekanalit ja muud meediaväljaannet. Jalgratta teekonda jälgiti Facebookis, kus kasutajatel oli võimalik teada anda, kuhu nad selle jätsid ja mis seisukorras see oli.