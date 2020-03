Toiduliit palub kõigil käituda vastutustundlikult

"Meie kõige suurem vara on meie inimesed ja nende heaolu. Kui meil ei ole enam terveid tööinimesi, satuvad ohtu kõik meie elutähtsad valdkonnad," ütles toiduliidu juht Sirje Potisepp. "Võime kinnitada, et meil on piisav toiduvaru lähimateks kuudeks, kuid toidukaupade tootmine, nende tarnimine kauplustesse ja nende müümine eeldab ikkagi töökäte olemasolu. Kui viiruspuhang peaks jõudma toidutööstussektorisse, siis tähendab see ettevõtete sulgemist teadmata ajaks."

Toidutööstused on rakendanud kõrgendatud hügieeninõudeid, haigustunnustega inimesi tööle ei lubata, piiratud on võõraste sisenemist territooriumile ja kehtestatud reeglid kaupade kontaktivabaks laadimiseks autodele.

"Me teeme kõik selleks, et oma inimesi kaitsta ja hoida neid tervena, sest nende pingutusest sõltub kõigi Eesti inimeste toidulaud. Seetõttu kutsume üles kõiki inimesi vastutustundlikult käituma oma kaasmaalaste suhtes, et viirus ei leviks meie strateegiliselt olulistesse valdkondadesse," lausus Potisepp.

Toidutööstustes töötab praegu ligikaudu 15 000 inimest, kellest märkimisväärne osa on vanemaealised. Kui keegi tootmis- või laotöölistest peaks haigestuma, võib see kaasa tuua ettevõtte sulgemise desinfitseerimiseks ja nõutud karantiiniperioodiks. Suures ohus on eriti need tootmised, kus on tegemist elusloomadega, kes vajavad igapäevast hoolitsust.