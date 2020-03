Nädala rahustus. Toitu jätkub

Ettevaatlikumad meist on juba mitu nädalat varusid soetanud või täiendanud. Igati mõistlik on muidugi hoolitseda selle eest, et toiduvaru jätkuks kodus kaheks-kolmeks nädalaks, et võimaliku haigestumise korral ei peaks poodi minema ja kellegi nakatamisega riskima.