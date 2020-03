Kuulujutt koroonakahtlusega karantiini viidud õpilastest ei ole leidnud kinnitust

Viljandi Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin kinnitas telefonikõnes korduvalt, et neil puudub ametlik info ja kinnitus sellest, et taoline sündmus oleks aset leidnud. "Sellisel juhtumi puhul informeerib kooli kohe Terviseamet, kust tulevad kõik ametlikud teadaanded. Meie mingisugust muud infot ei küsi ja ei kuula kellegi käest vaid ainult ametlikku infot saame kinnitada ja levitada. Praegusel hetkel ei ole meil infot, et oleks meie õpilasi viidud koroonatestile," lisas ta.