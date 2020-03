Tellijale

Trennitegemine nimelt on tema sõnul see kõige lihtsam asi. Suurte raskuste ja suure treeningukoormuse juures terve püsida aga hoopis midagi muud. «Siin see võluvõti ilmselt ongi: praegu on mul kuidagi hästi olnud ning sügisene ettevalmistus ja muu on saanud tehtud.»