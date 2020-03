Omastehooldus vajab kiireid lahendusi

Kõik see näitab, et ühiskonnas kasvab üha enam ka hoolduskoormus. Neli aastat tagasi hooldas või abistas oma lähedast umbes 65 000 inimest. 2018. aasta tööjõu-uuringu andmetel oli seetõttu tööturult eemal ligi 8000 inimest ja ligikaudu 5000 töötas osaajaga, mis kõige muu kõrval tähendab ka laekumata maksutulu. Samal ajal aina suurenevad tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi kulud, rääkimata sellest, et hooldajad peavad leppima palju väiksema pensioniga.

Aastataguste parlamendivalimiste eel juhtisid sotsiaaldemokraadid tähelepanu sellele, et meie ühiskonna üks suuremaid valupunkte on hoolekande ebapiisav korraldus, eriti just halb olukord omastehoolduses. Pakkusime välja ka konkreetsed lahendused. Selles osas kõige kardinaalsema ettepanekuna seisis meie programmis lubadus arendada ja rahastada koos kohalike omavalitsustega hooldusteenuseid eakaile, mis võimaldaks neil täiendava abiga võimalikult kaua elada oma kodus, ning hooldekodukohta tõepoolest vajavale inimesele tagada see kohaliku omavalitsuse ja riigi rahalisel kaasabil, jättes vähemalt 10 protsenti pensionist inimesele kätte. Paraku ei leidnud sotsiaaldemokraadid küllaldase hulga valijate toetust.

Probleemid hoolekande vallas on aga nii suured, et kuidagi ei kannata veel kolme aastat oodata. Me pakume valitsusele oma abi. Ühtpidi on põhjust olla lootusrikas, sest kõik kolm praegust valitsuserakonda lubasid ühel või teisel moel eakate, puuetega inimeste ja omastehooldajate muresid lahendada.

KAHETSUSVÄÄRSELT ON aastaga läinud abivajajatel ja nende lähedastel asjad vaid halvemaks. Hooldekodutasud on kerkinud kaugelt kiiremini kui pensionid või palgad. Näiteks Viljandi hoolekandekeskuses tõusis hooldekodu kohatasu 2019. aasta 770 eurolt 2020. aasta 1. jaanuaril 895 euroni, kusjuures see summa ei sisalda ravimeid ega mähkmeid. Suure ravimivajadusega või mähkmeid kasutavate inimese eest tuleb kuus välja käia 1000–1100 eurot, millest pension katab heal juhul 40–50 protsenti. Mõistagi langeb suur koorem lähedaste õlgadele.

Need, kellele hooldekodu kohatasu pole jõukohane, on sunnitud jääma omastehooldajaks. Omavalitsused suhtuvad lähedaste toetamisse väga erinevalt ning on ka linnu ja valdasid, kes perekonnaseadusele viidates panevad lapsed ja lapselapsed sundseisu. Lisaks pole hooldekodukohti piisavalt. Jah, laienemas on erahooldekodude võrk, aga nende hinnad on taskukohased vaid jõukaile peredele.

Kuigi koalitsioonilepingust leiab üldsõnalisi fraase nagu «suurendame kodus pakutavate sotsiaalteenuste mahtu, valikut ja kvaliteeti» või «käivitame innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks», pole peaaegu aasta jooksul midagi ära tehtud. On vaid lubadused «olukorda analüüsida.» Analüüse ja ülevaateid oli sotsiaalministeeriumis ammu enne 2017. aastal valminud Maailmapanga uuringut, mis tõi välja, et omastehooldajate koormus on ülemäära kõrge ja riigi panus hoolekandesse liiga väike. Inimese ja tema lähedaste omaosalus hooldekoduteenuses on tõusnud juba 80 protsendini ja kahjuks jätkab tõusu.