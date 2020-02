Kodanikuõpetuse tunnid Viljandi vallas

Kuivõrd volikogul tuleb nüüd kujundada uus seisukoht, võiks olukorra ja kohtukulli sõnumi mõistmisel vahelduse mõttes ikkagi toetuda asjatundjatele, mitte soovkujutelmadele ega eelarvamustele.

Antud juhul on asjatundjaks kohtunik, kelle järeldused jagavad tõenäoliselt õiguskantsler Ülle Madise seisukohta, et oluline on seaduste raamistikus tehtavate otsuste sisuline mõttekus, arusaadavus ja vettpidavus. Sellega pani Viljandi vallavolikogu rahvakeeli väljendudes täiega puusse.

Alustame liitumislepingu muutmise otsusest ja selle vaidlustamisest niinimetatud haldusväliste isikute, vallakodanike poolt. Tõepoolest, praegu on seadusandja tahe, et piisava jõuülekaalu puhul võib iga parteijuht või tagatuba kohelda mis tahes liitumisläbirääkimiste kokkulepet paberilipakaks.

See on järjekordne halb uudis riigihalduse ministrile, kes haub unistust maakonnasuurustest kohalikest omavalitsustest. Isegi viis miljonit eurot kommi- või valuraha pole piisavalt raske tengelpung, millega kogemuspõhist umbusku uimaseks lasta lüüa ning meeltesegaduses liitumislubadustele anduda. Kes ise on teadlikult petu teed läinud, ei usu elu sees teiste ausat mängu. Ja ega keegi kõrvalt neid endidki enam usu. Nagu kohtunik tunnistas, on juriidiliselt kõik igati korrektne.

Kui Jaak Aab oleks oma unistuses siiras ja riigieelarve suhtes kokkuhoidlik, tooks ta seadustesse sisse klausli, mis tagab kokkulepete usaldusväärsuse kuni liitumisjärgsete kohalike valimisteni. See võiks väljenduda näiteks volikogu liikme vetoõiguses liitumislepingu muutmise katsete osas.

KA KOHTUMENETLUS TÕI välja, et lugu ei lõhna just hästi. Tsiteerin: «Samuti ei nähtu otsusest, et isikute usalduse ehk õiguspärase ootusega, et liitumislepingu p 9.1 jääb kehtima ja Leie kooli ei sulgeta, oleks üldse arvestatudki. /- - -/ Liitumislepingu p-i 9.1 kokkuleppe taustaks oli Leie piirkonna lastevanemate mure, et pärast valdade ühinemist hakatakse ilma pikemalt analüüsimata maapiirkondade koole sulgema. Nimetatud punkt pidi tagama vanematele rahu ja usalduse vähemalt kuni aastani 2025».

Leie koolipiirkonna süstemaatiline tagakiusamine ning lastevanemate koolist eemale heidutamine on Isamaa taustaga poliitikute pika habemega lugu, mida korduvalt ka Sakala veergudel nähtud. Nähtavasti on sellest saanud partei traditsioon eestluse ja maapiirkondade tugevdamisel, mida peavad järgima kõik erakonna valimisnimekirja liikmed. Ja millegipärast on selle traditsiooniga liitunud EKRE rahvaesindajad, hoolimata partei valimislubadusest seista maakoolide püsimajäämise eest.

Ülal tsiteeritud lausetega on kohus kommenteerinud keerukat juhtumit – volikogu otsust sulgeda Leie kool ja lasteaed ning liita need Kalmetu kooliga. Siin tuvastas kohus, et kõik vallavalitsuse toimingud järgisid juriidiliselt täpselt retsepti, see tähendab seadustega ette nähtud tegevusi. Sinna kuuluvad ka asjasse segatud osapoolte kaasamine, sealhulgas nende suulises või kirjalikus vormis ärakuulamine. Seisukohtade ja põhjendustega arvestamist seadus otseselt ei nõua ning ega see võimukandjate hulgas, olgu siis vallavalitsustes või riigiametites, eriti heaks tavaks ka ole.