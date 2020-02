Austraalia põlengus viga saanud kooala, keda inimesed on saanud abistada.

Nagu ütles Tarvastu gümnaasiumi huvijuht Romet Koser, on selle idee taga kuuenda klassi poiss Marten Kaljuve, kes läks ühel päeval oma klassijuhataja Aime Mäeoru juurde ning ütles, et Tarvastu kool võiks aidata Austraalia loomi, kes on suurtes tulekahjudes kannatada saanud.