Juhtkiri. Mitmekesiselt märke

Presidendi tähelepanu tagant võib aimata soovi saata seekord eriti tunnustav peanoogutus just Viljandimaa poole, ent kahtlemata on Viljandis ja seda ümbritsevates valdades palju tublisid, töökaid ja meie kõigi ellu palju head toonud inimesi, kes paistavad silma nii kohalikul kui ka riigi tasandil.

Eks häid, vajalikke ja seejuures tihtipeale raskeid samme astutakse ikka sisemisest sunnist, aga kiitust, tunnustust ja äramärkimist ei ole kunagi liiga palju. Ent samal ajal, kui rõõmustame märgisaajatega, peame meeles seda, et meie ümber on kümneid ja sadu tuhandeid inimesi, kes kõik on omal kombel tublid ja tunnustust väärivad.