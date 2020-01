Tudengite teatripäevad tulevad jälle

Eesti tudengitest on laval Tal-Techist pärit trupp T-Teater, kes astub sellel aastal ülesse nende endi omaloomingulise tükiga. Samuti astub ülesse improteatritrupp Ruutu10, kes on oma unistust trupina väljendanud nii: «Meil on unistus, et ühel päeval on Eestis kool ja teater, mis keskendub improle ja annab inimestele võimaluse lõõgastuda ning naerda kogu südamest.» Lisaks astub esmakordselt festivalil üles ka Tsirkusestuudio Folie grupp Lost D, kes on tsirkusetrenni teinud juba 10-12 aastat.