Tellijale

Karksi külavanema Tarmo Simsoni sõnul leiab kevadel maikuu lõpus Karksis aset kuues Mulgi pidu ja külla on oodata palju külalisi ning selline maja riivab silma. «Kui maja paikneks asulast väljas metsa ääres, see mind ei häiriks, aga see on täpselt keset küla ja jääb paratamatult silma,» nentis Simson.