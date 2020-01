Millist kinnisvara otsis viljandimaalane mullu kõige enam?

Kinnisvara24.ee tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg ütles, et portaali kokkuvõtete alusel võib järeldada, et viljandimaalased eelistavad nii linnas kui väiksemates asulates elada eramajades. "Kuigi tehingute statistika näitab, et majadest rohkem osteti kortereid, siis populaarsemate kuulutuste 2019. aasta esikümne moodustasid eranditult majad ja maamajad, mis kõik kogusid portaalis vähemalt 5000 vaatamist. Viljandimaa inimene soovib elada eramus, kuid hinna ja asukoha tõttu tehakse sageli ostuotsus siiski korteri kasuks,“ selgitas Tammeorg.