Vaba mõte. Kuldsete kätega esivanemad

Tellijale

Praegu on olukord muutumas risti vastupidiseks. Mõnes mõttes on see väga tore ja isegi tervitatav. Jala Riiga jalutatakse ainult eneseteostuse ja feimi tõukel ning ka siis on mobiililevi ja andmeside reisiselli lahkelt toetamas. Pole vist teenust või toodet, mida mugavale inimesele pakkumises poleks. Toasoe tuleb õhksoojuspumbast ja söök Selverist, riided saab New Yorkerist. Lihtne! Tegelikult pole moodsates mugavustes midagi halba. Need annavad meile võimaluse päriselt elada, mitte hingespüsimise nimel lõputut võitlust pidada. Need võidavad meile ka kõige suuremat võimalikku väärtust – aega. Ega me seda veel hinnata ja õigesti kasutada mõista, aga ehk ühel päeval ometi.