Jaanuaris tõusevad puudega laste toetused

Sotsiaaldemokraadi Helmen Küti lähetatud pressiteates kinnitatakse, et sügava puudega laps hakkab uuel aastal saama 241 eurot ja raske puudega laps 161 eurot kuus. Senini maksis riik neile 80,55 euro suurust toetust. Keskmise puudega lapse igakuine sotsiaaltoetus kerkib aga 69 eurolt 138 euroni. Puuetega laste toetussummad viib 2020. aastal uuele tasemele seadus, mille riigikogu eelmine koosseis tänavu 13. veebruaril toonase sotsiaalkomisjoni eestvedamisel vastu võttis.

"Tegu on väga vajalike muudatustega, mida puuetega laste pered on pikisilmi oodanud. Kõrgemad toetused võimaldavad peredel maksta oma laste ravi, ravimite, abivahendite omaosaluse ja transpordi eest. Kindlasti paraneb nii laste kui perede üldine elujärg. Lõpuks ometi jõuab riigi suurem tugi nende peredeni, kes peaksid põhiseaduse järgi olema riigi erilise hoole all,“ ütles sotsiaaldemokraat Helmen Kütt. „ Asi ei ole ainult paremas materiaalses kindlustatuses – puuetega laste vanemad näevad, et Eesti riik väärtustab nende panust oma laste kasvatamisel.“ Puudega laste toetused tõusid viimati 2006. aastal, lisas Kütt