Galerii. Jalgpalliklubi pidas jõulude puhul saalijalgpalli turniiri

Klubi tegevjuht Rain Tölpus rääkis, et üks ürituse eesmärke oli panna inimesed liikuma jõuluajal, kui palju sporti ei tehta. Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits sõnas enne üritust saadetud pressiteates, et on käinud mitmel aastal vaatamas käsipallurite jõulumängupäeva ja see on väga äge traditsioon.