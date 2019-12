Tuleb tunnistada, et on olnud üks erakordselt hea filmiaasta, nii kodumaal kui ookeani taga. Nagu ütlevad klassikud: on saanud nii nutta kui naerda. Tõtt-öelda leiaks märkimist vääriva taiese igast žanrist alates dokumentaalist ja lõpetades muusikafilmiga.