Viljandi spordihoones on täna jõululaat. Pilt on tehtud mulluselt laadalt.

Ugala teatri suures saalis etendub täna kell 11 «Tuhkatriinu» ja kell 19 «Lotomiljonärid», suures saalis algab kell 19 «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi».