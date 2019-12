Korralikku poissmehekorterit poolmuidu ei saa

Tõsi on see, et üksi elades saab inimene väga kenasti hakkama ka ühetoalises korteris. Peaasi et oleks ruumi mugavale diivanile, laia ekraaniga telekale ning kastikese hüva rüübet ja pakikest sardelle mahutavale külmikule. Üks asi on otsida võimalikult odav toorik ning seda siis oma kätega tasapisi üles lööma hakata. Aga kui on vaja kohe ja kõigi mugavustega? Siis tuleb ikka korraliku uue auto jagu raha välja käia. Sakala otsis kinnisvaraportaalist kv.ee välja parajasti müügis oleva odavaima ja kallima renoveeritud ning kõigi mugavustega korteri. Nende hinnavahe on küll 7000 eurot, kuid ruutmeetri hind põhimõtteliselt sama.