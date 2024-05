Tarvastu gümnaasium peab hakkama uut direktorit otsima

Viljandi abivallavanem Irma Väre tunnistas, et vallale on see kahtlemata kaotus, et Tarvastu gümnaasium väga tublist juhist ilma jääb. "Samas kui inimene tahab edasi pürgida, siis see on tema valik ning soovime talle ainult edu," lausus ta. Uus koolijuht soovitakse konkursi korras leida järgmise õppeaasta alguseks.