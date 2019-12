Filmiarvustus. Iseseisvad inglid

Tugevate naiskangelastega põnevusfilmid pole iseenesest midagi uut. Vahet pole, kas oma sitkust demonstreerib Elle Kulli mängitud «Ukuaru» Minna või «Tomb Raideri» seksipüss Lara Croft Angelina Jolie kehastuses. Vahel on vaja näidata, et ühiskonnas vaikimisi nõrgemaks pooleks tembeldatud soos on jõudu vastu panna ning end vajadusel kas või läbi halli kiviseina pressida. See on täiesti okei. Tugevad naised on lõpuks alati austuse ja positsiooni välja teeninud. Võimukad ja üleolevad samuti, aga seda rohkem nagu iseenda arvates. No tegelikult on meestega sama lugu.