Suure-Jaani tööstuspargi kodulehel olevalt kaardilt võib välja lugeda, et 25-st tööstuspargi krundist on müüdud kuus elamumaa ning kaks äri- ja tootmismaa krunti. Lisaks neile on märgitud broneerituks kolm tootmis- ja ärimaa krunti. Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus ütles, et seni ühegi ettevõtjaga kahjuks mingit kokkulepet ei ole ning nimetatud krundid said müüdud juba enne arenduse valmimist.