Alexandra Shippi ja Adam DeVine’i vahel on keemiat just parasjagu nii palju, et vaatajaid nende kehastatavate karakterite vahelist romanssi uskuma panna.

Üldiselt ei ole «South Park» just see multikas, mis laste suunaviitadele ja moraalimajakatele mõeldes esimese asjana pähe kargaks. Aga kinodesse jõudnud «Jexit» vaadates tuli meelde tolles multikas figureeriv pedagoog, kes tuimal näol justkui mantrat kordab: «Kids, drugs are bad, mkay?» («Lapsed, narkootikumid on pahad, eks ole?»). Ses mõttes, et säärane jutlustaja võib ju tahta parimat, aga järgijaid suudab ta tiivustada sama osavalt kui voodi all konutav tolmutort.