Tulevik mängib Tartu Tammekaga

Tulevik ja Tammeka on viimase seitsme aasta vältel läinud karikajahil vastamisi kolmel korral. Kaks korda on vastasseisust võitjana väljunud Tartu meeskond, korra Tulevik.

Et Tammeka peatreeneri Kaido Koppeli plaanid täna õhtul karikasarjas kindlasti edenemiseks on tõsised, näitab see, et viimatises Premium-liiga kohtumises, kus meeskond Tallinna Kalevit võõrsil 2:1 võitis, alustas Reio Laabus kohtumist pingilt ning keskväljamootor, kerget vigastust ravinud Sander Kapper oli sootuks koju jäetud.