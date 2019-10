Tellijale

23-aastane Viljandis sündinud ja üles kasvanud Eleryn Tiit ütles, et otsus saates osaleda ei tulnud üldse kergelt. Ta oli sõpradele rääkinud, et sooviks välismaal muusikat õppida, kuid see on väga kulukas. «Üks sõber siis ütles, et tulemas on uus saade, kuhu saavad minna mittetuntud näod ning kus võidusummaks on 10 000 eurot,» jutustas Tiit. «Olin igasugustest superstaarisaadetest kaarega mööda käinud, aga siis kutsus Maiken mind casting’ule proovima ja hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti osaleks.»