Viljandis etendub flamenkolavastus mesilastest ja naistest

Lavastuse produtsendi Helena Krinali edastatud pressiteates on kirjas, et ruumi täidavad küpsed apelsinid, jõulised porgandid, mesimagusad lõhnad, Andre Maakeri elav muusika, Anu Tauli maagiline häälekõla ja flamenko teravad rütmid.

Kalli Pikas on Lõuna-Eestis tegutsev vabakutseline tantsukunstnik, kelle kunstiloome arsenali kuuluvad lisaks flamenkotantsule kaasaegne tants, ballett ja kujutav kunst. "Oranž" on järg tema varasematele värvinimetusi kandvatele tantsulavastustele. Sari sai alguse, kui ta Viljandi kultuuriakadeemias tantsukunsti õppis, lavastustest ”Roosa", "Valge" ja Must", diplomitööst "Punane" ning on jätkunud pärast kooli lõpetamist "Rohelise", "Kollase" ja "Sinisega”.

Lavastaja Kalli Pikas ütles, et pole võimalik üle hinnata sisemise tunnetuse ja isikliku kogemuse olulisust kunsti loomisel. "Olen seda ise kogenud värvide sarja lavastusi tehes. Iga lavastuse puhul on sisekaemus olnud enamasti seotud sügavate isiklike läbielamistega, samas kui neist välja kasvanud teemad on aktuaalsed ja puudutavad enamust," selgitas Pikas. "Näiteks on need sünd ja sünnitus "Kollases", kasvamine ühiskonnas lavastuses "Valge", sooroll ja naiselik siseheitlus "Punases", surm "Mustas", eluring "Rohelises", suhtlemine ja kommunikatsioon "Sinises" ning nüüd siis naiselik küpsus ja põlvkondade vahetumine "Oranžis"."