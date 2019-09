Vaevalt et Mikk Mägi ja Peeter Ritso mõni aasta tagasi pulli tehes aimasid, et nende lühiklipid, mille peategelane on pooletoobine ja ropp Vanamees, rahva seas nii populaarseks saavad. Kui aga YouTube’is tiba ringi piiluda, võib näha, et igal jupikesel on kogunenud juba sadu tuhandeid vaatamisi.