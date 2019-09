2007. aastal väljastas toonane keskkonnaminister Rein Randver määruse, millega muu hulgas sätestas, et edaspidi peavad toitlustusasutused prügisortimisse suhtuma suurema usinusega. Määruse kohaselt tuleb toitlustusettevõtetel muust olmeprügist eraldada biojäätmed, mille hulka kuuluvad ka toidujäätmed. Nüüd, 12 aastat hiljem on selgunud, et osa linna toitlustajaid ministri kehtestatud nõuet ei täida ning paneb toidujäägid tavaprügi hulka.