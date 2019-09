Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik tõdes, et see oli väga tavatu õnnetus, ning lisas, et pinnasesse imbunud piim keskkonnale kahjulik ei ole. Sündmuspaigale sõitsid Karksi-Nuia vabatahtlikud päästjad, kes aitavad tsisterni taas ratastele upitada.