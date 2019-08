Mulgi rattaralli võitis Viljandist pärit sportlane

Alates teisest klassist Viljandi rattaklubi treeningutel käinud Joosep Sankmanni on Sakala varem esile toonud kui suurepärast näidet visadusest ja sihikindlusest, sest nagu sportlane ise on tunnistanud, on tal tulnud oma võrdlemisi väikese kasvu tõttu teha kõvasti tööd, et konkurentidel sabas püsida. 2017. aastal nimetati Sankmann Eesti aasta parimaks juunioride klassi ratturiks ja tema treener, Viljandi rattaklubi juhendaja Marek Johanson aasta noortetreeneriks.

Mulgi rattaralli on korraldajate kinnitust mööda Eesti üks omanäolisemaid rattasõite. Rada kulgeb mööda kaunist maastikku, kust ei puudu väiksemad ja suuremad tõusunukid. Selle raja tõeliseks magnetiks peetakse aga Eesti ainukest täieõiguslikku mäetipufinišit. Nimelt paikneb võistluse lõpujoon legendaarse 18-protsendilise tõusuga Kõrgemäe tipus. See on tõus, millel nii mõnigi lahjema ettevalmistusega maanteerattur jala maha paneb, et teekonda kõndides jätkata. Võimalik, et tegu on suisa Eesti kõige järsema asfalteeritud tõusuga. See on lausa nii järsk, et pealtvaatajatel on võimalik finišeeruvatel liidritel kõrval joosta.