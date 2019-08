Paala järves võib jälle muretult ujuda

Varem ilmunud artiklis oli kirjas, et enterokokibakterite hulk ületas inimesele sobilikku piirnormi kaks korda. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor Kaja Laursoo selgitas ühtlasi, et soole enterokokid ja kolibakterid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. «Et need võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatorid vees fekaalse reostuse määramiseks,» ütles ta. «Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme. Sellist vett pole soovitatav alla neelata, rohkem on ohustatud just nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Võib tekkida kõhulahtisus.»