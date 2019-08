Presidendid ja rahvahulgad tähistasid piiripunktis Balti keti juubelipäeva

Aastatel 2007–2011 Läti president olnud Valdis Zatlers ütles, et Balti kett oli julgustükk, mille üle võib tänaseni uhke olla, ühtlasi ühendas see Baltimaid. "Eesti ja Läti on üsna lähedased. Eesti ekspresident Toomas Hendrik Ilves on alati öelnud, et oleme üks rahvas, kellel on kaks keelt. Leedu ekspresident Valdas Adamkus on öelnud, et oleme üks Balti hõim," kõneles Zatlers. "Me võtsime toona kätest kinni ja rõhutasime sellega, et see on meie ühine tahe saavutada iseseisvus ja demokraatia. Selle avaldusega olime kurjuse tankide ja ebaõigluse vastu ning selle suure jõu vastu ei söandanud vaenlane saata tanke," rääkis Zatlers.