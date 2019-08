Viljandi asub taas kaasavat eelarvet tegema

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kaasava eelarve rakendamine end Viljandis õigustanud. «Usun, et just tänu kaasavale eelarvele on viljandlased hakanud palju paremini mõistma, mis maksab ühe või teise asja ehitamine ja korrastamine. Viljandi investeeringute eelarve on piiratud, kuid sellest hoolimata leiame igal aastal võimaluse 30 000 eurole rahvahääletuse korras sobilik kasutus leida,» rääkis linnapea.