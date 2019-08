Kui mahe on Eestimaa?

Kaht kolmandikku Eesti mahepõllumajandusmaast kasutatakse põllumaa söödakultuuride ja püsirohumaadena. Maheteravilja ja -kaunvilja kasvatatakse rohkem kui 55 000 hektaril, maheköögivilja ning ­-maasikaid 266 ning mahekartulit 142 hektaril. Maheviljapuid ja -marjaaedu on kokku 2347 hektarit. 2018. aastal toodeti Eestis varasema aastaga võrreldes rohkem nii maheliha, mahepiima kui ka mahemune. Veiste arv Eestis on kasvanud ning koos maherohumaa pinna suurenemisega on kasvanud ka maheveiste arv: neid on neli protsenti enam kui eelmisel aastal. Aastal 2018 oli Eestis 41 500 maheveist ehk 16 protsenti kõigist veistest olid maheveised.