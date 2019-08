Juhtkiri. Palm prügis

Võhma kooli käekäik on otsekui elav näide väikelinna haridusasutuse saatusest viimase poole sajandi muutuste tõmbetuultes. Möödunud sajandi seitsmekümnendate keskpaiku valmis uus hoone, kaheksaklassilisest koolist sai keskkool ja õige varsti oli 200 lapse asemel juba 400 õpilast. 1989. aastal sai kool juurdeehitise, milles lisaks klassiruumidele, raamatukogule ja jõusaalile oli talveaed. Just talveaed oli see, millega ei saanud uhkustada kaugelt iga kool. Võimalik, et Võhma kool oligi ainus selline terves Eestis. Võhma kooli talveaiast ning seal elavatest eksootilistest taimedest kirjutasid sageli aiandusväljaanded. Isegi sealne banaanipuu kandis vilja.