Kahe ehituse kokkulangemine on juhus, aga seda oleks saanud kontrollida. Et Edela­raudtee tellimusel teeb aktsiaselts Go Track korda Türi ja Viljandi vahele jäävaid ülesõite, oli ammu teada. Küsimus oli selles, millal tööga just Viljandisse jõutakse. Töö tegija väitel pidi linnavalitsus olema graafikuga kursis, sest töö­plaan saadeti raekotta. Samas on ehituse kohta viimasel nädalal tulnud erinevat infot. Alles kaks päeva tagasi kinnitas Edelaraudtee esindaja Sakalale, et ehitus tuleb neljapäeval ja reedel, eile aga andis ehitaja teada, et on kohal kolmapäeval.