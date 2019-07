Puhkepäeva rattamatk viib 28. juulil Tobraselja Ratsatalu juurde. Kontrollpunkt on avatud kell 10–12. Viljandist edasi-tagasi sõites on matkateekonna pikkuseks 18 kilomeetrit.

Centrumi kinos kell 10.45, 16.30 «Lemmikloomade salajane elu 2», kell 11.30 «Lõvikuningas», kell 12.45 «Lelulugu 4», kell 14 «Lõvikuningas», kell 15 André Rieu Maastrichti suvekontsert – Shall We Dance?, kell 18.30 «Lelulugu 4», kell 19 «Ämblikmees: Kodust kaugel», kell 20.45 «Annabelle tuleb koju», kell 21.45 «Valetamine ja varastamine». Tallinna tänav 22, Viljandi.

NÄITUSED

Sakala keskuses 30. juulini Maria Evestuse kunstinäitus «Loodusest loodud». Evestuse teosed on inspireeritud keskaegsest ja sakraalkunstist, müstitsismist, muinasjuttudest, müütidest, popsürrealismist, psühhedeeliast ja loodusest.Tallinna tänav 5, Viljandi.

Tarvastu kirikus 25. augustini tekstiilikunstnik Ene Parsi näitus «Eesti triibukood». Kirik on avatud R–P kella 12–17.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu» ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna näitus «Pärandiluup». Laidoneri plats 5c.

Viljandi muuseumis on 31. augustini Ashanti kultuuri ja Aafrika maskide näitus «Adisua». 16. novembrini koostöönäitus Eesti ajaloomuuseumiga «Päris ja prii: 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal, 150 aastat esimesest laulupeost» ja püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Rahvamajas on avatud näitus «Olustvere olemised», kus teenindus- ja maamajanduskooli tekstiilieriala õpilased tähistavad osakonna 10. sünnipäeva põrandavaipade näitusega. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.