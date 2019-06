Jalgpallihiid purustas Eesti koondise

«Seda on naljakas öelda, aga mingil hetkel naudid vastaste mängu. See pole häbiasi öelda,» nentis Eesti koondise peatreener Martin Reim vahetult pärast kohtumist. «Ei häbene ka öelda, et see tulemus oli selle mängu vääriline,» lausus ta. «Kunagises mängus Belgiaga, mida oleme tahtnud unustada, sellist survet ja kvaliteeti polnud.»