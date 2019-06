Aasta küla valimisel algas rahvahääletus

Aasta küla tiitli pretendente on ühtekokku 15, igast maakonnast üks. Viljandimaalt kandideerib Holstre. Võitja kuulutatakse välja 26. juulil Eesti külade 13. maapäeval Põlvamaal Räpinas. Traditsiooniliselt on hindamiskomisjoni tööd juhtinud riigikogu esimees.

Aasta küla valimine on Eesti külaliikumise Kodukant algatatud traditsioon, mille seekordne juhtmõte on «Elujõuline küla». Tänavune tiitlijagamine on järjekorras kaheksas. Eestimaa aasta küla valitakse üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile oma aasta küla. Eelmisel korral ehk 2017. aastal pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Lääne-Virumaa asuv Läsna-Loobu küla, mis oli ka rahva lemmik.